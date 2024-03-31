Биатлониста Гараничева облили шампанским после победы в последней гонке карьеры

РИА Новости/Алексей Филиппов Биатлониста Евгения Гараничева окунули в торт и облили шампанским на финише заключительной гонки в его карьере, сообщает "СЭ" В воскресенье Гараничев провел последнюю гонку в карьере, одержав победу в эстафете на чемпионате России, который проходил в Тюмени.
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