На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Вулкан Безымянный на Камчатке начал извергаться, по его склонам прошли раскаленные лавины. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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