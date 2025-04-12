Страна и люди
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Страна и люди

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На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Вулкан Безымянный на Камчатке начал извергаться, по его склонам прошли раскаленные лавины. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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