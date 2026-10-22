Тайриз Халибертон пропустил сезон-25/26 из-за разрыва ахилла. Защитник набрал 23 очка и 12 передач и привел команду к гостевой победе над «Пеликанс» со счетом 123:120 в своем первом матче после реабилитации.
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