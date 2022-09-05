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Житель Омской области уличен в мошенничестве при получении гранта на создание и развитие кролиководческой фермы

Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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