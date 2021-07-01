Последние новости коронавируса сегодня. В России установлен рекорд по смертям, новую волну ждут в сентябре

Россия занимает пятое место по заболеваемости коронавирусом в мире Сегодня, 1 июля, — 573 день с момента обнаружения коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань и 477 — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).