Федеральное агентство новостей №1

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Глава МИД Австрии призвал ЕС не давать приоритет Украине перед странами Балкан

Глава МИД Австрии призвал ЕС не давать приоритет Украине перед странами Балкан

Евросоюз не должен уделять приоритетное внимание Украине и Молдавии, по сравнению со странами Западных Балкан, в вопросе вступления в ЕС.

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