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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае полицейские совместно с представителями «Движения первых» вручили подросткам первые паспорта

В администрации города Юности в начале церемонии вручения паспортов заместитель начальника отдела по вопросам миграции подполковник полиции Светлана Копысова напомнила школьникам, что паспорт является главным документом в жизни гражданина, и объяснила, как правильно его хранить.

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