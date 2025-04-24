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Иркутск Сегодня

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Автобусы до кладбищ пустят в Иркутске в Дни памяти

Как и каждый год, в этом в Дни памяти в Иркутске пустят специальные автобусы до городских кладбищ. На них жители смогут доехать до Маратовского, Александровского, Ново-Ленинского кладбищ, чтобы почтить память своих близких.

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