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Красный Север

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Доктор Мясников рассказал, к чему может привести зависть

Доктор Мясников рассказал, к чему может привести зависть

Знаменитый телеврач поделился мнением о зависти в жизни человека в своем блоге. Отвечая на вопрос подписчика, озаботившегося отсутствием чувства зависти, доктор Александр Мясников сообщил, что ему это чувство совершенно не знакомо.

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