Доктор Мясников рассказал, к чему может привести зависть

Знаменитый телеврач поделился мнением о зависти в жизни человека в своем блоге. Отвечая на вопрос подписчика, озаботившегося отсутствием чувства зависти, доктор Александр Мясников сообщил, что ему это чувство совершенно не знакомо.
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