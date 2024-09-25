Пэн Лиюань посетила мероприятие по культурно-спортивным молодежным обменам между Китаем и США

Пекин, 24 сентября /Синьхуа/ -- Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань во вторник во второй половине дня посетила мероприятие по культурно-спортивным молодежным обменам между Китаем и США в пекинской средней школе №8.