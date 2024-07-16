После дестабилизирующего воздействия западной коалиции на африканскую республику, в продолжении гражданской войны и кризиса в этой стране Вашингтон и Лондон пытаются обвинять всех подряд, кроме себя самих.
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