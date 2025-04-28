Как школьники Москвы спасли зубрёнка в уникальном заповеднике России

"Движение первых" показало школьникам серию о юннатском сообществе. Сюжет рассказывает, как московские ученики вместе с учёным-экологом искали сбежавшего зубрёнка в Приокско-Террасном заповеднике, подчеркивая важность заботы о природе.
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