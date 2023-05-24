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Хилл выиграл 5 матчей подряд в плей-офф, повторив рекорд «Вегаса» среди вратарей

Эдин Хилл отбил все 34 броска в матче с «Далласом» (4:0, 3-0) и был признан первой звездой. Канадец одержал 5-ю победу подряд в Кубке Стэнли и повторил рекорд «Вегаса» среди вратарей.

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