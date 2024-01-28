N-TV: развитием ледокольного флота Кремль заявляет о своих амбициях в Арктике

Кремль делает серьезную заявку на лидерство в Арктике, занимаясь пополнением ледокольного флота. В минувшую пятницу президент Владимир Путин посетил верфи Балтийского завода, где дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».
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