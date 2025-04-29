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Парламентская газета

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Стало известно, во сколько обойдется стол на майские праздники

Стало известно, во сколько обойдется стол на майские праздники

Россиянам в среднем потребуется около 1000 рублей на человека, чтобы накрыть стол на майские праздники, рассказал 29 апреля в эфире радио Sputnik доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

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