Прогноз погоды в Крыму на 6 мая В Симферополе +22 и облачно с прояснениями В Севастополе +19 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +16 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +18 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +24 и малооблачноВ Ялте +16 и облачно с прояснениямиВ Алуште +17 и облачно с про.