Европа требует от России разрешить бесплатные полеты над Сибирью

Политика как она есть

Европейские чиновники выступили с очередным скандальным заявлением в адрес России. Руководитель директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей потребовал от России перестать взимать с иностранных авиакомпаний плату за пролет над Сибирью.