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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вместо легионеров третьего и четвертого сорта пусть лучше наши молодые играют». Сундуков о лимите в РПЛ

Защитник махачкалинского « Динамо » Темиркан Сундуков поддержал ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

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