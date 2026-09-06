Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фестиваль ретро‑техники «Борода»: Торжок готовится к яркому закрытию мотосезона

Фестиваль ретро‑техники «Борода»: Торжок готовится к яркому закрытию мотосезона

«Борода‑2026»: в Торжке пройдёт культовый фестиваль ретро‑техники и закрытие мотосезона. 3 октября в Торжке на базе мотоклуба «Ночные Волки» (Северный проезд, 9В) состоится фестиваль ретро‑техники «Борода» — событие, давно ставшее культовым для поклонников винтажных машин и мотоциклов — сообщает БАЙК-ПОСТ Торжок МУЗЕЙ МОТОТЕХНИКИ, РЕМОНТ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым