Фестиваль ретро‑техники «Борода»: Торжок готовится к яркому закрытию мотосезона

«Борода‑2026»: в Торжке пройдёт культовый фестиваль ретро‑техники и закрытие мотосезона. 3 октября в Торжке на базе мотоклуба «Ночные Волки» (Северный проезд, 9В) состоится фестиваль ретро‑техники «Борода» — событие, давно ставшее культовым для поклонников винтажных машин и мотоциклов — сообщает БАЙК-ПОСТ Торжок МУЗЕЙ МОТОТЕХНИКИ, РЕМОНТ.