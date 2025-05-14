Какие существуют техники медитации для начинающих, лайфхаки на каждый день

Медитация давно вышла за рамки эзотерических практик. Сегодня это научно подтверждённый способ снижать уровень стресса, восстанавливать эмоциональный баланс, улучшать концентрацию и просто возвращаться к себе — даже в самых загруженных буднях.
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