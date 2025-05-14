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Какие существуют техники медитации для начинающих, лайфхаки на каждый день

Какие существуют техники медитации для начинающих, лайфхаки на каждый день

Медитация давно вышла за рамки эзотерических практик. Сегодня это научно подтверждённый способ снижать уровень стресса, восстанавливать эмоциональный баланс, улучшать концентрацию и просто возвращаться к себе — даже в самых загруженных буднях.

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