«Мы приехали в ад»

В Пряжинском районе собирают материал для будущей книги о земляках, воевавших в горячих точках Текст: Алина Гапеева, фото: Николай Беляев Срочная служба призывника из Крошнозера прошла в горячей точке под палящими лучами солнца и прицелом автоматов чеченских боевиков.