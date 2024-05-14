«Мы приехали в ад»

В Пряжинском районе собирают материал для будущей книги о земляках, воевавших в горячих точках Текст: Алина Гапеева, фото: Николай Беляев Срочная служба призывника из Крошнозера прошла в горячей точке под палящими лучами солнца и прицелом автоматов чеченских боевиков.
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