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Пашинян рассказал, что посещает курсы русского языка

Пашинян рассказал, что посещает курсы русского языка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что ходит на дополнительные курсы русского языка. Об этом он сказал на заседании кабмина Армении, в ходе которого обсуждался проект о доплатах госслужащим в случае повышения их эффективности.

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