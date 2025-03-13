Миасские швейники выдали многомиллионный вексель за термоодеяла-фантомы

Швейники в Миассе (Челябинская область) выдали вексель на 5,4 млн рублей за фантомные термоодеяла. Как следует из материалов челябинского арбитража, ценную бумагу получил мужчина, который вскоре после этого умер.
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