Суд в Украине прекратил деятельность Казанского прихода в Яровой, ссылаясь на материалы СБУ

15 сентября 2026 года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда приняла решение о прекращении деятельности религиозной общины «Иконы Божией Матери «Казанская»» прихода Горловской епархии канонической Церкви Московского Патриархата в Украине в поселке Яровая Лиманской городской общины Донецкой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГУР Украины объяв...
- ЛС ГУР Украины объяв...
- Гениально: на Укр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым