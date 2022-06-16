Сохранить приоритеты в непростой экономической ситуации

По словам вице-президента по стратегии ТМК Владимира Шматовича, ТМК в новых реалиях приходится вносить тактические изменения в производственные программы, при этом спрос на продукцию сохраняетсяСегодня у многих участников рынка возникает вопрос — как сохранить приоритеты и ценности бизнеса в условиях экономической неопределенности? О рыночных нишах, производственной программе и взаимоотношениях с инвесторами BFM в рамках ПМЭФ рассказал вице-президент по стратегии Трубной металлургической компании (ТМК) Владимир Шматович.