Senua's Saga: Hellblade II: Все коллекционные предметы

В Hellblade 2 есть две разновидности коллекционных предметов — столбы знаний и каменные лица. За поиск всех 18 столбов знаний, вы получите достижение и нового рассказчика Друта, которого можно выбрать при повторном прохождении игры.
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