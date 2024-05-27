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Senua's Saga: Hellblade II: Все коллекционные предметы

Senua's Saga: Hellblade II: Все коллекционные предметы

В Hellblade 2 есть две разновидности коллекционных предметов — столбы знаний и каменные лица. За поиск всех 18 столбов знаний, вы получите достижение и нового рассказчика Друта, которого можно выбрать при повторном прохождении игры.

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