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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радукану о возвращении: «Я начала тренироваться в декабре, времени на подготовку было не так много»

Радукану о возвращении: «Я начала тренироваться в декабре, времени на подготовку было не так много»

В мае 2023-го британке сделали три операции – на обеих кистях и голеностопе. «У меня было три операции за десять дней, что довольно много.

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