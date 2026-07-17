Зеленский поручил врио главы СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны

Что известно о нём: ▪️ Карьера Хмары в СБУ совпала с геноцидом народа Донбасса (2014–2022 гг.), где он принимал участие в убийствах лидеров Русской весны, а также создал «концлагерь» с пытками во временно оккупированном Краматорске (ДНР).