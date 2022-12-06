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В 2022-м автконцерн сохраняет планы по реализации в России почти 40 тыс

В 2022-м автконцерн сохраняет планы по реализации в России почти 40 тыс

﻿﻿Автоконцерн КАМАЗ намерен увеличить продажи в России до 50 000 автомобилей в следующем году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

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