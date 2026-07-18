Украина получила очередной удар. Венгрия не хочет видеть ее в Евросоюзе

Во время заседания Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в пятницу, 17 июля, Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров № 2 и № 3 для Украины, но согласилась по кластеру № 3 для Молдавии — однако этот вариант не нашел поддержки большинства государств ЕС, и никакого решения принято не было.