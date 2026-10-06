"Получу гражданство и убью!": Почему суды прощают мигрантам то, за что остальные сидят по полной

Приговоры по делам мигрантов и "новых граждан" как под копирку гуманные. Там, где прокурор требует максимально жёсткого наказания, суды проявляют удивительную мягкость: хулиганов, мошенников и даже убийц выпускают на свободу, хотя по новым законам даже за лёгкую провинность положена депортация.
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Возможно и судебная система продажная. Но не думаю, что все приезжие таджики, скупили всех судей. Денег не хватит. Какие бы продажные судьи бы не были, они все равно действуют в рамках существующего закона. А ЗАКОН Российской Федерации, не разделяет людей по национальному признаку. Ну не разделяет, хоть тресни. Если Вы хотите, чтобы Закон разделял людей по национальности, Вам - в другое государство. Например Германию 30-х.
Читаешь - и хочется, чтобы оплевали и изнасиловали судей и законодателей. И при чем тут гуманные законы, если судьи сознательно выбирают наименьшее наказание?
Продажная судебная система, что тут скажешь.
Вот расписал автор системные причины на лист. Чего голову ломал выдумывая!? Причина одна- количество плова, которое может сожрать чиновник ( и + унести в карманах, что бы потом сожрать) и голову ломать не надо. Плов, он всему решение.
Чем занимается Краснов?
Таких зарплат, как у мигрантов у наших специалистов нет и деньги на жильё не дают,решения судов по освобождению мигрантов это установка правителей
Эта тема про осло@бов и гуманных к ним судей уже затрахала. Любой косяк мигранта - суд или депорт, мягкий приговор - повод проверить судью на честность.
таких надо утилизировать!!!!