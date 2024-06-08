Кто ответит за деревья под окном

Галина Друзина

У меня дерево под окном разрослось, уже 2 раза его подпиливали, прошло 6 лет и оно уже разрослось до такой степени, что ветки бьюют по стеклу и днём приходится включать свет и а комнате и на кухне, ходила в домоуправления, обещали подпилить, то осенью, то весной, теперь опять осенью. Наверно ждут когда всё таки дерево разобьёт окно.