Должны ли мы обманывать самих себя? КВАДРАТУРА КРУГА Стоит мне написать мало-мальски критическую заметку, как в комменты тут же строевым шагом прибывают охранители и «патриоты».
Должны ли мы обманывать самих себя?
Комментарии
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саша дмитренко
язык дан человеку что бы скрывать свои мысли)))
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57 мин.
саша дмитренко
есть вакансии! не там ищешь)))))
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56 мин.
саша дмитренко
кто в отечественную говорил правду-плохо кончали,,у стенки,,,как паникеры и враги народа
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51 мин.
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