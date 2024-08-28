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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    кто  в  отечественную  говорил  правду-плохо  кончали,,у  стенки,,,как  паникеры  и  враги  народаДолжны ли мы обма...
  • саша дмитренко
    есть  вакансии!  не  там  ищешь)))))Должны ли мы обма...
  • саша дмитренко
    язык  дан  человеку  что бы  скрывать  свои  мысли)))Должны ли мы обма...

Должны ли мы обманывать самих себя?

Должны ли мы обманывать самих себя?

Должны ли мы обманывать самих себя? КВАДРАТУРА  КРУГА Стоит мне написать мало-мальски критическую заметку, как в комменты тут же строевым шагом прибывают охранители и «патриоты».

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Комментарии
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саша дмитренко
язык  дан  человеку  что бы  скрывать  свои  мысли)))
Ответить
57 мин.
саша дмитренко
есть  вакансии!  не  там  ищешь)))))
Ответить
56 мин.
саша дмитренко
кто  в  отечественную  говорил  правду-плохо  кончали,,у  стенки,,,как  паникеры  и  враги  народа
Ответить
51 мин.

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