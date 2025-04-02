«Барселона» выиграла 4 из 6 матчей против «Реала» и «Атлетико» в этом сезоне. С командой Анчелотти будет еще минимум 2 игры

Сегодня команда Ханси Флика одолела «Атлетико» (1:0) в полуфинале Кубка Испании. Также в этом сезоне она обыграла «матрасников» в чемпионате со счетом 4:2 и уступила со счетом 1:2, а также сыграла с ними вничью в первом полуфинальном матче Кубка (4:4).
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