РОСБАЛТ

662 подписчика

Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» вывел финнов в финал хоккейного турнира ОИ-2022

Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» вывел финнов в финал хоккейного турнира ОИ-2022

Сборная Финляндии обыграла словаков в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады со счетом 2:0. Победную, как оказалось шайбу забросил на 16-й минуте Сакари Маннинен, который играет в КХЛ за «Салават Юлаев» из Уфы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх