Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» вывел финнов в финал хоккейного турнира ОИ-2022

Сборная Финляндии обыграла словаков в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады со счетом 2:0. Победную, как оказалось шайбу забросил на 16-й минуте Сакари Маннинен, который играет в КХЛ за «Салават Юлаев» из Уфы.
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