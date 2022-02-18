Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» вывел финнов в финал хоккейного турнира ОИ-2022

Сборная Финляндии обыграла словаков в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады со счетом 2:0. Победную, как оказалось шайбу забросил на 16-й минуте Сакари Маннинен, который играет в КХЛ за «Салават Юлаев» из Уфы.