Тельцам – спокойствия, Весам – стать миротворцами: как без проблем знакам зодиака выйти из ретроградного Меркурия Ольга БезродняяРетроградный Меркурий — это время, когда многие знаки Зодиака могут столкнуться с трудностями в общении, передаче информации и планировании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии