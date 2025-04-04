Тельцам – спокойствия, Весам – стать миротворцами: как без проблем знакам зодиака выйти из ретроградного Меркурия Ольга БезродняяРетроградный Меркурий — это время, когда многие знаки Зодиака могут столкнуться с трудностями в общении, передаче информации и планировании.