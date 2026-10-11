Трамп хочет переименовать океан в свою честь — и это не шутка!

Представьте себе: вы — президент крупнейшей страны мира, и у вас есть возможность оставить след не только в истории, но и на карте планеты.
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