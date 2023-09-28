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«Локомотив» обыграл «Автомобилист» впервые с 2018 года

«Локомотив» победил «Автомобилист» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Ярославцы обыграли екатеринбуржцев впервые с января 2018 года, а дома — впервые с сентября 2017-го.

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