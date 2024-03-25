Украинские ресурсы: Российские войска активизировались под Часовым Яром, взяв Ивановское и продвинувшись в Богдановке

Российские войска активизировались на Бахмутском направлении, после взятия села Ивановское (Красное) боевые действия переместились в сторону Богдановки, где наступают подразделения 98-й Воздушно-десантной дивизии.
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