В НИУ ВШЭ выяснили, что ошибочные решения — общечеловеческая черта

Статья опубликована в журнале Nature Human Behaviour. Традиционно принятие решений представляется как рациональный процесс: человек рассчитывает потенциальные риски и стремится получить максимальную выгоду.
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