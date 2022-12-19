Парламентская газета

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Сотрудники ФСБ будут встречать праздники при полном параде

Сотрудники ФСБ будут встречать праздники при полном параде

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности. Это профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) и других органов госбезопасности.

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