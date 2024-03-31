Прибавку к пенсии с 1 апреля получат не все: Эксперт рассказал, кого это коснётся

Виктор Ляшок объяснил, кто не получит прибавку к пенсии в апрелеС 1 апреля большая часть пенсионеров получит повышенную выплату, так как она проиндексируется на 7,5% Однако эти надбавки не положены работающим пенсионерам и представителям силовых ведомств, ушедшим на пенсию.