В Гусь-Хрустальном районе заяц пытался обогнать машину

Заяц устроил гонки от машины на территории Гусь-Хрустального района. Лопоухий решил посоревноваться с автомобилем государственных охотничьих инспекторов, возвращавшихся после проведения рейда по охране объектов животного мира и среды их обитания.
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