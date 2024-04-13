Как чиновники из корыстных побуждений содействуют росту миграции и созданию анклавов Николай Петров На официальном сайте государственного учреждения «Дом Дружбы» Ленинградской области появилось странное сообщение : «Узбекская национально-культурная автономия "Хорезм" Ленинградской области с проектом "Вместе живем, работаем, учимся" стала победителем в первом конкурсном отборе грантов Губернатора Ленинградской области в направлении "Гармонизация межнациональных отношений и поддержка малочисленных коренных народов Ленинградской области"».
Перебор с толерантностью
Комментарии
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Александр Навозов
Полагаю, что надо арестовать и судить за коррупцию всех членов коммиссии по выдаче грантов, и заменить губернатора Ленобласти и всех его замов ( в связи с утратой доверия).
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9 час.
Улена
И судить с конфискацией имущества!
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9 час.
Владимир Нелюбин
Охренеть...
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3 час.
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