Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Виктор Козлов
    Однозначно хорошие новости.Осталось только воплатить  реально в жизнь👍👍👍Хочешь работать -...
  • tsan tsan
    Только есть один момент - все эти законы должны касаться и мигрантов из Азербайджана.Хочешь работать -...
  • Рауф Растов
    А Андрей абсолютно прав!👍😀Америка совершила...

Перебор с толерантностью

Перебор с толерантностью

Как чиновники из корыстных побуждений содействуют росту миграции и созданию анклавов Николай Петров На официальном сайте государственного учреждения «Дом Дружбы» Ленинградской области появилось странное сообщение : «Узбекская национально-культурная автономия "Хорезм" Ленинградской области с проектом "Вместе живем, работаем, учимся" стала победителем в первом конкурсном отборе грантов Губернатора Ленинградской области в направлении "Гармонизация межнациональных отношений и поддержка малочисленных коренных народов Ленинградской области"».

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Комментарии
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Александр Навозов
Полагаю, что надо арестовать и судить  за коррупцию всех членов коммиссии по выдаче грантов, и заменить губернатора Ленобласти и всех его замов ( в связи с утратой доверия).
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9 час.
Улена
И судить с конфискацией имущества!
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9 час.
Владимир Нелюбин
Охренеть...
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3 час.

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