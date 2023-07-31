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Защитник «Спартака» Чернов о силе Малкома и Вендела: «Бразильцы делали класс – «Зенит» набирал очки там, где другие команды часто их теряли»

— Про «Зенит» еще в прошлом сезоне постоянно спрашивали, будут ли шансы на чемпионство, если Питер покинут звездные бразильцы.

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