Комитет по этике РФС не может наказать Зарему Салихову за слова про судей матча с "Зенитом"

Руководитель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев ответил на вопрос о возможности рассмотрения жалобы на заявление Заремы Салиховой в адрес арбитров матча "Спартак" — "Зенит" в 29 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Руководитель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев ответил на вопрос о возможности рассмотрения жалобы на заявление Заремы Салиховой в адрес арбитров матча "Спартак" — "Зенит" в 29 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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