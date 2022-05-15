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Комитет по этике РФС не может наказать Зарему Салихову за слова про судей матча с "Зенитом"

Комитет по этике РФС не может наказать Зарему Салихову за слова про судей матча с "Зенитом"

Руководитель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев ответил на вопрос о возможности рассмотрения жалобы на заявление Заремы Салиховой в адрес арбитров матча "Спартак" — "Зенит" в 29 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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