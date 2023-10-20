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Минцифры предложило бизнесу решение проблем с использованием VPN

Минцифры предложило бизнесу решение проблем с использованием VPN

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) признало, что российские компании, которые используют VPN-сервисы для обеспечения удаленного доступа своих сотрудников к корпоративным ресурсам или для объединения разных серверов в одну локальную сеть, могут столкнуться с проблемами доступа из-за блокировки запрещенных сайтов и сервисов Роскомнадзором.

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