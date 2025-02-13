Следком Ленобласти устанавливает обстоятельства гибели новорожденного в деревне Низино

Его обнаружили в бане Следственным отделом по городу Сосновому Бору СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в помещении бани в деревне Низино Ломоносовского района тела новорожденного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии