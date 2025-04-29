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"Зелёнка" против дронов. Вот как тепло поменяет ситуацию на фронте

"Зелёнка" против дронов. Вот как тепло поменяет ситуацию на фронте

С приходом тепла войска РФ усиливают наступательные действия по линии фронта. Причина в том, что раскрывающая листву растительность затрудняет использование дронов, являющихся основным ударным оружием ВСУ.

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