В Вашингтоне видят трещины в партнерстве Китая и России

Быстрые темпы дипломатических действий США по прекращению конфликта на Украине и шаги Вашингтона по нормализации отношений с Москвой вызвали в Киеве и европейских столицах опасения оказаться в стороне от процесса и в тисках мирного соглашения, выгодного России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии