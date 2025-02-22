В Вашингтоне видят трещины в партнерстве Китая и России

Быстрые темпы дипломатических действий США по прекращению конфликта на Украине и шаги Вашингтона по нормализации отношений с Москвой вызвали в Киеве и европейских столицах опасения оказаться в стороне от процесса и в тисках мирного соглашения, выгодного России.